الجيش الإسرائيلي زعم تدمير مجمعَين تحت الأرض لـ"حزب الله" بجنوب لبنان وضبط وسائل قتالية

أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "قوّات لواء "كرميلي" (2) تحت قيادة الفرقة 146، تواصل العمليّات البرّيّة المركّزة والمحدودة في جنوب لبنان، بهدف كشف وتدمير البنى التّحتيّة لـ"حزب الله".

وزعم في تصريح، أنّ "خلال الأيّام الأخيرة، تمكّنت القوّات من كشف مجمعَين قتاليَّين تحت الأرض لـ"حزب الله". أحد المجمعات هو عبارة عن مقر قيادة تحت الأرض يُستخدم كمقر رئيسي لقيادة عناصر الحزب، بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض. لقد تحصّن عناصر داخل المقر، وتمّ القضاء عليهم وتدمير المقر".

وادّعى أدرعي أنّ "بالإضافة إلى ذلك، تمّ العثور على مستودع أسلحة في منطقة جبليّة وعرة، كانت الأسلحة فيه مخصّصة لسريّة من "قوّة الرضوان"، لتنفيذ هجوم على الأراضي الإسرائيليّة. تمّت مصادرة جميع الذّخائر التي كانت في المستودع، كما تمكّنت قوّاتنا من ضبط عدد كبير من الوسائل القتاليّة إلى إسرائيل، شملت نحو 11 شاحنة محمّلة بصواريخ "كورنيت"، قاذفات، قنابل يدوية، وبنادق من أنواع مختلفة".