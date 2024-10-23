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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 42792 شهيدًا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 383 على التوالي إلى 42792 شهيدًا، ونحو 100412جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 74 فلسطينيًا وإصابة 130 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 6 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يُنتشلوا لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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