وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان: "بحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، إذ أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية".

ووفقا للبيان، شدد الصفدي على أن لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها، مؤكدا وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان: "حذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وتابع: "بحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه، إذ أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا وتطبيق القرار 1701 بالكامل".