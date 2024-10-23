الخميس.. إعلام عين شمس تستضيف أولى فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تستضيف كلية الإعلام بجامعة عين شمس حملة مجلة "حواء" التوعوية ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى توعية الطلاب بماهية المبادرة وكيفية الاستفادة منها وكذلك التطوع فيها.

تُقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة سلوى سليمان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تُعقد الندوة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام الساعة 11 صباحًا بكلية الإعلام بجامعة عين شمس.

وتستضيف الندوة كلًا من: الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة "حواء"، والدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة يسري، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة شيماء إسماعيل، خبيرة التنمية البشرية، والنائبة البرلمانية مايسة عطوة، وعبير الغازي، عضو اتحاد نقابات عمال مصر ورئيسة لجنة المرأة بالبريد.