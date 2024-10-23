20 غارة إسرائيلية واستشهاد عشرات الفلسطينيين.. ماذا يحدث في قطاع غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شهد شمال قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا من قبل الجيش الإسرائيلي، إذ شنت طائراته أكثر من 20 غارة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت مصادر طبية، إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا غرب جباليا البلد شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي، وسط إطلاق نار مكثف من آليات الجيش الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرات إسرائيلية مخيم جباليا مستخدمة القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى ضربات في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ومحيط بركة الشيخ رضوان.

وفي قصف سابق استهدف مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا، والتي كانت تؤوي نازحين، استشهد 7 فلسطينيين.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد هجوم شنّه مقاتلو حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين 42718 شخصا، وآصيب 100282 آخرون.