مدير مستشفى بيروت: الأضرار التي لحقت بالمستشفى جراء العدوان جسيمة جدا ونحن نعمل من اللحم الحيّ ومستمرون بالعمل

أعلن مدير مستشفى بيروت الحكومي جهاد سعادة في مؤتمر صحفي من المستشفى بعد العدوان الاسرائيلي جانب المستشفى، أن "المستشفى أصيب بشظايا جراء العدوان الاسرائيلي"، لافتا الى "أننا نعمل بطاقتنا القصوى رغم كل الأضرار ولا نعلم ان كنّا المستهدفون ام لا".

وأكد سعادة أنه "لن يتم إخلاء المستشفى"، مشيرا الى أن "الأضرار التي لحقت بالمستشفى جسيمة جدا ويجب اصلاحها بأسرع وقت ونحن نعمل من اللحم الحيّ ومستمرون بالعمل".

بدوره، أكد المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان أن "القطاع الاستشفائي بعيد كل البعد عن أي أعمال غير صحية"، مطالبا "المجتمع الدولي بالعمل والضغط لابعاد هذا القطاع عن حرب الابادة التي يخوضها العدو على لبنان".

وطلب سنان "من المجتمع الدولي إيقاف هجمات إسرائيل على القطاع الصحي".