هيئة مكتب مجلس النواب: اعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها وفقاً لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها

ترأس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وفي الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 22 تشرين الاول عام 2024 موعد إنتخاب اللجان النيابية لم يكتمل النصاب القانوني وبعد التشاور بين أعضاء هيئة مكتب المجلس اشاروا في بيان الى إن هيئة مكتب مجلس نواب بناء على أحكام نظام الداخلي وبناء على سوابق إعتمدها المجلس النيابي وإستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط التي قضت بإعتبار اللجان النيابية قائمة وفقاً لقاعدة إستمرارية المؤسسات حتى يتم إنتخابها تقرر:

- إعتبار أعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين.

- ابلاغ رؤساء ومقررين اللجان واعضائها مضمون هذا القرار.

ولفتت الى ان السوابق التي تم فيها اعتماد هذا القرار:

- جلسة 16 اذار 1976.

- جلسة 21 اذار 1989.

- جلسة 19 اذار 2019.