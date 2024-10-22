صحة غزة: مقتل 42718 فلسطينيا وإصابة 100282 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

اعلنت وزارة الصحة في غزة "استشهاد 42718 فلسطينيا وإصابة 100282 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول الماضي". واشارت في بيان الى أنها "أحصت خلال الساعات الـ48 الماضية 115 شهيدا نقلوا إلى المستشفيات"، لافتة الى أن "العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 100282 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023".

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