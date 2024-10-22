سكاي نيوز عربية: حركتا فتح وحماس بحثتا أمس إدارة قطاع غزة من خلال لجنة خاصة

كشفت شبكة سكاي نيوز عربية، أت "اللجنة المركزية لحركة فتح بحثت أمس مع حركة حماس إدارة قطاع غزة من خلال لجنة خاصة".

وذكرت أنه "من ضمن المقترحات المطروحة تشكيل لجنة من الفصائل تتبع الحكومة الفلسطينية لإدارة غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.