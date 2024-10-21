استطلاع: تقارب بين هاريس وترامب في الولايات المتأرجحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الاثنين، تقارب المنافسة بين كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الولايات‭‭‭ ‬‬‬المتأرجحة السبع قبل ما يزيد قليلا على أسبوعين من الانتخابات التي ستجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

فهاريس متقدمة بنسبة 51 بالمئة مقابل 47 بالمئة لترامب في ولاية جورجيا، بينما يتقدم الرئيس السابق بنسبة 49 بالمئة مقابل 46 بالمئة لهاريس في ولاية أريزونا.

وشارك في الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" ومعهد "شار سكول"، 5016 ناخبا مسجلا وأُجري في الفترة من 30 سبتمبر الماضي إلى 15 أكتوبر الحالي، وهامش الخطأ فيه في حدود 4.5 نقطة مئوية.

كما حققت هاريس، التي أصبحت مرشحة الحزب بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق في يوليو، أفضلية في بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات ستشارك فيها في أنشطة في إطار حملتها الانتخابية في وقت لاحق من اليوم الاثنين مع النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني.

ويتفوق ترامب في ولاية كارولاينا الشمالية ويتعادل مع هاريس في ولاية نيفادا بنسبة 48 بالمئة إلى 48 بالمئة، بحسب الاستطلاع.

وسيعقد الرئيس السابق تجمعا حاشدا في كارولاينا الشمالية في وقت لاحق من اليوم الاثنين بعد أن يتفقد الأضرار التي أحدثها في الفترة الأخيرة الإعصار هيلين.