ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 42519 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 379 على التوالي إلى 42519 شهيدًا، ونحو 99637 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 19 فلسطينيًا وإصابة 91 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كل مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

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