شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو بعد استهداف منزله والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أن مسيرة قادمة من لبنان أصابت منشأة في محيطة مدينة قيساريا الساحلية فيما تم اعتراض مسيرتين أخريين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث إنه تم إطلاق مسيّرة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، لكنه أكد أن رئيس الوزراء لم يكن موجوداً في المنزل عند استهدافه ولم تقع إصابات.

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤول رفيع بالحكومة الإسرائيلية قوله إن «إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل».

وفي أول تعليق لنتنياهو على استهداف مقر إقامته في قيساريا قال: «سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا».

جاءت تصريحات نتنياهو في مقطعي فيديو تم نشرهما باللغتين العبرية والإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب «تايمز أوف إسرائيل» في موقعها الإلكتروني.

وقال نتنياهو، الذي تم تصويره أثناء سيره في حديقة، وهو يرتدي نظارة شمسية وقميص بولو أسود، باللغة العبرية: «كما تعلمون، قبل يومين قضينا على مدبر القتل الجماعي (زعيم حماس) يحيى السنوار، كما قلت، نحن في حرب تتعلق بوجودنا، ونحن مستمرون حتى النهاية».

وأضاف: «أريد أن أقول شيئا آخر، أنا فخور بجنودنا، وفخور بقادتنا، وفخور بكم، مواطني إسرائيل».

وفي نسخة اللغة الإنجليزية، وصف نتنياهو السنوار بأنه «العقل المدبر الإرهابي الذي قطع رجاله رؤوس رجالنا، واغتصبوا نساءنا وأحرقوا الأطفال أحياء».

وتابع: «لقد قضينا عليه ،ونحن نواصل معركتنا ضد وكلاء إيران الإرهابيين الآخرين».

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم السبت أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا .

وأفاد الجيش أن المسيرة «أصابت منشأة في محيط قيساريا» بوسط إسرائيل بدون أن تتسبب بإصابات، مضيفا أنه اعترض مسيرتين أخريين.

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة إن انفجارات سمعت في قيساريا، وهي بلدة ساحلية يمتلك بها نتنياهو منزلا يقضي به عطلته.

ولم يعلن «حزب الله» مسؤوليته حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة كما لم تعلن أي جماعة مسلحة أخرى مسؤوليتها.

وكان هناك أيضا إنذار جوي في تل أبيب، على بعد حوالي 55 كيلومترا إلى الجنوب، حيث وردت أنباء عن اقتراب طائرة بدون طيار من منطقة جليلوت، حيث يوجد مقر جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) ومركز مخابرات آخر، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

9 إصابات بحيفا والجليل الغربي

الى ذلك، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن القناة «13 الإسرائيلية» قول نجمة داود الحمراء، إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة جراء القصف على كريات آتا بحيفا والجليل الغربي.

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أنه في أعقاب إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت، تم الكشف عن سقوط صاروخ في كريات آتا أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات ومركبة كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني.وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 55 صاروخا من لبنان خلال الساعة الماضية.

بيان «حزب الله»

من جهته، أعلن «حزب الله» في بيان، أن مقاتليه قصفوا «عند الساعة 10:30 من صباح يوم السبت (…) الكريوت شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة»، وذلك ردا على «اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».

يذكر أن «حزب الله» أعلن أمس عن الانتقال إلى ما سماه «مرحلة جديدة وتصعيدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي» دون الإفصاح عن التفاصيل، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستكشف طبيعتها.

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