أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان في السّاعات الثّماني والأربعين الماضية، أسفرت عن الحصيلة التّفصيليّة الآنية: - الجنوب: 11 شهيدًا و95 جريحًا. - النبطية: 23 شهيدًا و93 جريحًا. - البقاع: شهيد واحد و9 جرحى. - بعلبك الهرمل: شهيد واحد و12 جريحًا". وأوضح أنّ "هذا ما يؤدّي إلى الحصيلة الإجماليّة التّالية لليومين الماضيين: 36 شهيدًا وإصابة 204 بجروح"، مشيرًا إلى أنّ "بذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة للشّهداء منذ بدء العدوان حتّى يوم أمس، إلى 2448 والجرحى إلى 11471".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2448 شهيدًا و11471 جريحًا منذ بدء العدوان حتى يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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