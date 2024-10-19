طقس صحو إلى غائم نهاراً ورطب ليلاً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17والمد الثاني عند الساعة 03:59 ، و الجزر الأول عند الساعة 08:02 والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

وفي بحرعمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:26 والجزر الثاني عند الساعة **:**.