اختتام فعاليات الدورة الـ44 من "جيتكس 2024" وسط حضور لافت ومشاركة قياسية

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض "جيتكس العالميِّ 2024"، والذي شهد حضوراً لافتا ومشاركة كبيرة ضمّت أكثر من 6500 شركة من شركات التكنولوجيا العالمية من 180 دولة.

وقد احتلت تقنيات الذكاء الاصطناعي الصدارة ضمن فعاليات المعرض مع أكثر من 3500 شركة استعرضت أحدث ابتكاراتها في هذا المجال.

الدورة الـ44 من معرض جيتكس العالمي اختتمت وسط حضور قياسي شهدته الفعاليات للاطِّلاع على أحدث الابتكارات في مجالات التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة والتي تعددت في قطاعات مختلفة بينها الأنظمة الأمنية وخدمات الإسعاف الذكية لتعزيز كفاءة وزمن الاستجابة للطوارئ ودقة البيانات الطبية والتعاون بين الجهات الصحية.

حلول رقمية مبتكرة وظفت لخدمة القطاعات كافة بينها شريحة المستفيدين من نظام التقاعد في صندوق أبوظبي للمعاشات والذي أطلق "مشروع أجيال اثنان" الذي يضم عدداً من المشاريع والمبادرات تعتمد بالكامل على دمج تكنولوجيا البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين نظام العمل وخدمات التقاعد.

عمالقة التكنولوجيا العالمية قدَّموا أحدث التقنيات والتطبيقات في "الميتافيرس" و"بلوك تشين" والتكنولوجيا المالية الناشئة في حدث يمثِّل المنصة الأكثر تأثيراً في المنطقة والعالم لاستعراض الحلول الذكيَّة التي ستشكِّل وجه المستقبل.

حدث حظي بمشاركة عالمية ركز في دورته الحالية على الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لتسريع عملية الانتقال وسد الفجوات الرقمية والتقليل من تكاليف عمليات التطوير.