شكرا لقرائتكم خبر عن "شتاء خطير".. زيلينسكي يطالب أوروبا بالمزيد من المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية قبل حلول ما أسماه "الشتاء الخطير".

وقال زيلينسكي "لقد قمنا بواجبنا"، ولكن على الرغم من جهود كييف للاستعداد للأشهر الأكثر برودة المقبلة، فإن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المساعدات. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وتابع زيلينسكي، بقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن هناك حاجة ملحة إلى الدفاعات الجوية والدعم المالي لمساعدة إنتاج الأسلحة محليًا في أوكرانيا.



وأوضح زيلينسكي، مخاطبًا قادة دول التكتل الـ 27، إن "وحدتكم هي أيضا سلاح، وهو سلاح يعني شيئا واحدًا لنا جميعا، وهو الأمان".

ويدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن المجر الدولة الصديقة للكرملين تمنع تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لكييف منذ أشهر.

