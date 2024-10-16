شكرا لقرائتكم خبر عن أثار الذعر بين السكان.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شرقي تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال متوسط القوة شرقي تركيا اليوم الأربعاء، مما أثار حالة من الذعر بين السكان، بحسب تقارير رسمية وإعلامية.

ولم تصدر على الفور أى تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية . زلزال تركيا وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ الحكومية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة ضرب بلدة كالى في ولاية ملاطية.

وأفادت قناة تلفزيون "خبر ترك" التركية فى تقرير لها بأن السكان في مدن ديار بكر وإلازيج وملاطية شعروا بالزلزال، وأضاف التقرير أن السكان في ديار بكر فروا من منازلهم وهم فى حالة من الفزع.