"الدكتورة دي مراتي".. الحبس 3 أشهر لشاب بسبب نشر صورة على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية جنح، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة إزعاج طبيبة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، وعضوية المستشارين مصطفى فواز، ومحمود الخامس، وحضور أحمد رزق، وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار، ومدحت يوسف الهواري.

تعود بداية القضية إلى شهر يونيو 2023 عندما قدمت طبيبة شكوى في مباحث التكنولوجيا والمعلومات، بتضررها من حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستخدمًا صورتها مكتوب عليها "الدكتورة دي مراتي" مما أصابها بأضرار نفسية وأدبية.

وبعد تكثيف تحريات رجال المباحث تبين أن الحساب مربوط برقم هاتف مملوك لشخص يُدعى "م" من محافظة الأقصر، تم التأكد من الواقعة وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الثانية جنح، والتي أصدرت قرارها.