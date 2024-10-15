بن سلمان وصل الى القاهرة في زيارة لبحث العلاقات الثنائية وملفات المنطقة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، إذ يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويبحث السيسي وولي العهد السعودي عدداً من الملفات السياسية والإقليمية والدولية، بناءً على العلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط الرسمية" في مصر.

وكانت آخر زيارة رسمية لولي العهد السعودي إلى مصر في عام 2022.

وذكر مدبولي، أن "السعودية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر، وهو مبلغ منفصل عن الأموال التي أودعتها المملكة في البنك المركزي المصري".