شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الشمالية يعقد اجتماعًا أمنيًا بشأن مسيرات كورية جنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماعًا أمنيًا إثر ما وصفته بيونج يانج بأنه عمليات توغل عبر الحدود لمسيرات من الشطر الجنوبي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأنه في اجتماع أمس الاثنين، تم إبلاغ أون بتنفيذ " العدو عملية استفزاز خطيرة بانتهاكه سيادة" كوريا الشمالية و "الاستعداد لاتخاذ إجراء عسكري فوري".

كانت بيونج يانج زعمت يوم السبت الماضي أن سول أرسلت مسيرات تلقي منشورات مناهضة للشمال على العاصمة الكورية الشمالية ثلاث مرات في غضون أسبوع.

وأعربت السلطات في سول عن تشككها في صحة ما يردده الشمال، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وحذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية البارزة، كيم يو جونج، أول أمس الأحد من "كارثة مروعة" إذا تم رصد مزيد من المسيرات.

وتصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعدما وسعت بيونج يانج من تجاربها الصاروخية بشكل كبير في غضون العامين الماضيين، فيما شددت من لهجتها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كما عززت تعاونها العسكري مع روسيا.