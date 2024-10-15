125 طائرة حربية صينية لتحذير تايوان

استخدمت الصين 125 طائرة، بالإضافة إلى حاملة الطائرات «لياونينغ» والسفن، في مناورات عسكرية واسعة النطاق تحيط بتايوان وجزرها الخارجية، محاكاة لإغلاق الموانئ الرئيسية في خطوة تؤكد الوضع المتوتر في مضيق تايوان، بحسب مسؤولين.

التدريبات العسكرية

أوضحت الصين أن هذا الإجراء (التدريبات العسكرية) جاء لمعاقبة رئيسة تايوان لرفضها مطالبة بكين بالسيادة على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وتأتي التدريبات بعد أربعة أيام من احتفال تايوان بتأسيس حكومتها في يومها الوطني، عندما قال الرئيس التايواني لاي تشينج تي، في خطاب، إن الصين ليس لها الحق في تمثيل تايوان، وأعلن التزامه بـ«مقاومة الضم أو التعدي».

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان: «هذا عقاب حاسم على فبركة لاي تشينغ تي المستمرة للهراء حول استقلال تايوان».

وبينما أفادت وزارة الدفاع الوطني التايوانية بأن 90 طائرة، بما في ذلك طائرات حربية ومروحيات وطائرات دون طيار، تم رصدها داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، أوضحت أن حركة الشحن كانت تعمل بشكل طبيعي.

مقاومة تايوان

لكن تايوان ظلت متحدية، حيث قال جوزيف وو، الأمين العام لمجلس الأمن التايواني، في منتدى عقد في تايبيه، عاصمة تايوان: «جيشنا سوف يتعامل بكل تأكيد مع التهديد الذي تشكله الصين على النحو اللائق، لأن تهديد الدول الأخرى باستخدام القوة ينتهك الروح الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لحل النزاعات بالوسائل السلمية».

ودعا المكتب الرئاسي التايواني الصين أيضًا إلى «التوقف عن الاستفزازات العسكرية التي تقوض السلام والاستقرار الإقليميين، والتوقف عن تهديد الديمقراطية والحرية في تايوان».

وقد أظهرت خريطة بثتها هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية الرسمية ست كتل كبيرة تحيط بتايوان، تشير إلى أماكن إجراء التدريبات العسكرية، إلى جانب دوائر مرسومة حول الجزر النائية في تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المناطق الست ركزت على مواقع إستراتيجية رئيسية حول الجزيرة وعلى أرضها.

عملية متكاملة

نشرت الصين حاملة الطائرات «لياونينغ» للتدريبات، وأظهرت كاميرات المراقبة طائرة مقاتلة من طراز «جيه-15» تقلع من على سطح حاملة الطائرات.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، الكابتن الكبير لي شي، إن التدريبات اكتملت بنجاح.

وأوضح أن القوات البحرية والقوات الجوية وسلاح الصواريخ تم حشدها جميعًا للتدريبات، التي كانت عملية متكاملة. وأضاف شي في بيان على قناة الإعلام العامة للخدمة: «هذا تحذير كبير لأولئك الذين يدعمون استقلال تايوان، ودلالة على تصميمنا على حماية سيادتنا الوطنية».