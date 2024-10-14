غوتيريش ندّد بسقوط العدد الكبير من المدنيين في الحملة الإسرائيلية المكثفة في غزة

ندّد لأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسقوط "هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين المدنيين في الحملة الإسرائيلية المكثفة في شمال غزة”، وفق ما نقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه.

وقال دوجاريك للصاحفيين:"يحث الأمين العام بقوة جميع أطراف الصراع على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ويشدد على ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات".