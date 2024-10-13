"عم على الصياد" من قلب الشعب وقت المحنة.. فارس إنقاذ بحادث قطار المنيا -صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

كعادته كل يوم، يستيقظ "العم علي الصياد" فجرًا في قرية ماقوسة بمحافظة المنيا، ليبدأ يومه في البحث عن رزقه داخل مياه ترعة الإبراهيمية؛ لم يكن يعلم أنه سيكون أحد الأبطال الذين أنقذوا مصابي حادث قطار المنيا، وانتشال جثة أحد الركاب.

يقول "العم علي" لـ"الخليج 365": "كنت استقل مركب الصيد الخاص بي فجر اليوم وأعمل على اصطياد السمك من مياه الترعة الإبراهيمية، وفجأة، بينما أرمي شباكي في المياه شاهدت منظرًا مأساويًا لعربات القطارين تصطدم ببعضها البعض وتسقط في المياه."

سمع "عم على" صراخ الأهالي يطلبون المساعدة، قائلين: "أنقذونا... أنقذونا"، فتوجه مسرعًا بمركب الصيد الخاص به للمساعدة في الإنقاذ، ونقل عشرات المصابين إلى الشط المقابل للترعة.

في السياق ذاته تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موقع حادث التصادم الذي وقع بين جرار وقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة، في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا. أدى الحادث إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى في ترعة الإبراهيمية.

رافق المحافظ عدد من القيادات بالجهات المعنية، بما في ذلك فرق الإسعاف والحماية المدنية والمرور، لمتابعة الموقف فور تلقي مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إخطارًا بالحادث. تابع المحافظ عمليات الإنقاذ والإسعاف، ووجّه بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن وخروج 19 مصابا، بعد تلقيهم العلاج، واستمرار حجز مصابين لتلقي العلاج بمستشفى المنيا العام، ونقل حالة وفاة من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام.