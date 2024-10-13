النشرة: اصابات باستهداف اسرائيلي لسيارة على طريق عام القطراني ميدون في البقاع الغربي

اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى ان الطيران المسير الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام القطراني ميدون في البقاع الغربي، ما ادى الى وقوع اصابات.

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