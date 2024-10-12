المنيا تستقبل رالي تحدي عبور مصر في نسخته الـ13

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن سعادته باستضافة المحافظة لرالي “تحدي عبور مصر” في نسخته الثالثة عشرة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس روح التعاون والانفتاح على العالم، ويعزز مكانة المنيا كوجهة سياحية وثقافية هامة.

وأوضح المحافظ أن استضافة الرالي تأتي تزامنًا مع تفعيل المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنمية المهارات والقدرات الشخصية للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة ملتزمة بدعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء الإنسان المصري وتعزز من قيم التعاون والتفاهم بين مختلف الثقافات، مشيرًا إلى أن المبادرة تُعد خطوة نحو تعزيز التكامل بين السياحة والتنمية البشرية.

يذكر أن رالي تحدي عبور مصر 2025، في نسخته الثالثة عشرة على التوالي انطلق الخميس 10 ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين وذلك باستخدام الدراجات النارية.