ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بمصر بالتعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بحلول التعاملات المسائية، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه، بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة، بمنتصف التعاملات (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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