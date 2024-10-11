استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد شاب وسيدة، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف منزلاً وتجمعاً للفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد سيدة وإصابة طفل بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي، استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين في مخيم المغازي وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف على البريج والنصيرات وجباليا، أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط