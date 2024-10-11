الجرافات الإسرائيلية تدمر “حديقة إيران” وتمثال سليماني في جنوب لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دمرت الجرافات الإسرائيلية، الثلاثاء، حديقة في بلدة مارون الراس، في جنوب لبنان، وتمثالا لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني المقتول.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية بثت، في وقت سابق الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنوداً إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، جنوب لبنان، بجوار تمثال سليماني وفقا لـ “العربية”.

واغتالت أمريكا، سليماني، القائد الإيراني البارز، بغارة في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير عام 2020.

والحديقة التي دمرتها الجرافات الإسرائيلية يطلق عليها المنتزه الإيراني أو حديقة إيران.

وتقع “حديقة إيران” على بعد 400 متر من الحدود الإسرائيلية، في منطقة بوابة فاطمة بكفر كلا، جنوب لبنان، وتم بناؤها بميزانية كبيرة من قِبل هيئة إعادة إعمار جنوب لبنان، بتمويل إيراني كامل، بعد حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

والمنطقة بها تماثيل وصور كبيرة لقادة النظام الإيراني، مثل المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني، والمرشد الحالي علي خامنئي، بالإضافة إلى تمثال لقائد فيلق القدس السابق المقتول سليماني، يشير بيده نحو إسرائيل.

وهذا الموقع الرمزي الذي أُنشئ ليكون مكانًا للتنزه والترفيه العائلي، افتتحه الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، خلال زيارته للمنطقة في عام 2010.

واحتوت الحديقة على ألواح تعريفية لكل مقاطعة من مقاطعات إيران، إلى جانب مجسمات ومعالم مختلفة، أظهرت الفيديوهات الأخيرة تدميرها بواسطة القوات الإسرائيلية.