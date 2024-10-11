بلينكن ندد في قمة آسيان بالمناورات البحرية للصين في بحري الصين الجنوبي والشرقي

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناورات الصين البحرية في بحري الصين الجنوبي والشرقي خلال قمة قادة دول جنوب شرق آسيا المجتمعين في لاوس. وقال بلينكن أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تصرفات الصين الخطيرة وغير القانونية بشكل متزايد في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي أدت الى اصابة أشخاص وتسببت في أضرار لسفن دول آسيان وتتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها من اجل تسوية سلمية للنزاعات".

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