الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن "استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية".

إلى ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "إصابة شخص بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية".

وبموازاة الحرب المستمرة على غزة التي بدأت في 7 تشرين الاول 2023، يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته ويصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل مئات الفلسطيين وإصابة الآلاف واعتقال ما يزيد على 10400.