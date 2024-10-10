قاسم هاشم: المسؤولية الوطنية تتطلب التشدد والانتباه لمحاولات العدو لخرق ساحتنا

أعتبر النائب قاسم هاشم، ان "ما تردد اليوم حول اطلاق سراح احد مواطني العدو الاسرائيلي وهو مزدوج الجنسية وبضغط اميركي كما قيل امر يثير الريبة ويستدعي التدقيق والتحقيق لان هذه الحالة قد تكون اوسع لان الاحتضان والدعم العالم لهذا الكيان ومستوطنيه ما يسهل له الحصول على اي جواز لكن المسؤولية الوطنية تتطلب التشدد والانتباه لمحاولات العدو لخرق ساحتنا".

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"ترحيل المواطن الإسرائيلي الأميركي الّذي كان قد اعتُقل في بيروت إلى واشنطن، بعد تدخّلها".

وكانت قد أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، في وقت سابق، إلى أن "إسرائيل تواجه صعوبات كبيرة في إطلاق سراح المواطن يهوشع تاركوبسكي المعتقل في بيروت، وقد لا تتمكّن من مساعدته بشكل مباشر".

يُذكر أنّ أمس، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، قوله إنّه "تمّ اعتقال إسرائيلي في لبنان، رغم دخوله بصفته الصحفيّة، ويحمل الجنسيّة البريطانيّة".

بدورها، كشفت مصادر صحيفة "الأخبار"، عن "توقيف شخص يحمل جواز سفر بريطاني في الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلثاء، تبيّن أنّه إسرائيلي، وهو من بين الإعلاميّين الّذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين"، موضحةً أنّ "لدى تفتيشه، عُثر في حوزته على جواز سفر إسرائيلي يحمل صورته باسم يهوشع ترتكوفيسكي، من مواليد العام 1982 في الولايات المتحدة الأميركيّة. ولدى البحث عن الاسم عبر محرّك البحث، ظهر اسم شبيه له يعمل في موقع عبري".