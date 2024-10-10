الشرطة السويدية: نحقق في إطلاق نار مرتبط بهدف إسرائيلي في غوتنبرغ

أعلنت الشرطة السويدية أنها "تحقق في إطلاق نار مرتبط بهدف إسرائيلي في جوتنبرج". وبحسب وسائل إعلام عبرية، فهذه ثاني واقعة إطلاق نار على هدف إسرائيلي في السويد، خلال الأيام الأخيرة. وأشارت تقارير إلى "سماع إطلاق نار قرب شركة - البيت - الإسرائيلية، للصناعات العسكرية".

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