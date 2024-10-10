"أردني الجنسية".. مصرع طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق في حادث آليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالب بكلية الطب بجامعة الزقازيق، أردني الجنسية، نتيجة حادث سير.

ونعى الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق الطالب، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكتب "عناني" عبر صفحته الشخصية فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والآسى أنعي الطالب "أحمد تامر محمد جبر البدوي"، الأردني الجنسية، والمقيد بالفرقة الثالثة بالكلية الذي توفاه الله اليوم في حادث آليم".

وتابع: "أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".