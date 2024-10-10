إسرائيل تستهدف مستودعات أسلحة لحزب الله وإيران في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال التلفزيون السوري، اليوم الخميس، إن هجومًا إسرائيليًا استهدف مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، وفقا لسكاي نيوز.

وأوردت وكالة الأنباء السورية، أن معلومات أولية تفيد بأن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية في حسياء، ووقوع أضرار مادية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المنطقة المستهدفة في حمص، تضم مستودعات أسلحة لحزب الله وإيران، لافتا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي طال أيضا مناطق في ريف حماه الجنوبي.

كانت وزارة الدفاع السورية، قد أفادت بمقتل 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال الثلاثاء، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، اعتبره المرصد السوري على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وبحسب المرصد فإن الغارة "استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "سقوط 9 بينهم 5 مدنيين من ضمنهم طفل و2 غير سوريين و2 مجهولي الهوية".

وذكرت وكالة أنباء فارس والسفارة الإيرانية في بيروت الثلاثاء أنه "ليس بين القتلى إيرانيون".