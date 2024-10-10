أوكرانيا تخطط لعقد قمة سلام بمشاركة روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

صرح السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار، بأن كييف تخطط لتنظيم قمة سلام جديدة بنهاية العام الجاري، وترغب في مشاركة روسيا هذه المرة.

وأوضح السفير الأوكراني في مؤتمر صحفي بأنقرة، أن أحد أهم أهداف القمة هو ضمان السلام العادل لأوكرانيا، وإمكانية إجراء المفاوضات من خلال أطراف ثالثة.

إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، أنه من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن محادثات السلام لن تبدأ إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي أعلنت روسيا ضمها وإذا توقفت عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي تعليقات حول تقارير تفيد بأن الغرب يناقش خياراً يشمل انضمام أوكرانيا إلى الحلف مقابل قبول كييف للسيطرة الروسية على أراضي أوكرانية، قالت زاخاروفا إن تحقيق سلام عادل في أوكرانيا سيكون مستحيلاً من دون ضمان أن أوكرانيا في وضع محايد وغير منحاز.

وأضافت أن ما تصفه روسيا «بالعملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا هو رد فعل على توسع الحلف شرقاً.