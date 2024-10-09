عاجل.. انفجارات في إيلات والاحتلال يفعل دفاعاته الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صفارات الإنذار شمال الجولان ، ودوت أصوات انفجارات في ايلات وفعل جيش الاحتلال الدفاعات الجوية، بعد الاشتباه في تسلل طائرات مسيّرة.

محمد يوسف

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