إعصار ميلتون: تحذيرات للرافضين للإخلاء

مع اقتراب الإعصار ميلتون القوي من الساحل الغربي لفلوريدا، أصر بعض السكان على البقاء حتى بعد صدور أوامر بإجلاء الملايين. وقال مسؤولون إن المتخلفين يواجهون احتمالات ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.

ولم تشهد منطقة خليج تامبا، التي يقطنها أكثر من 3.3 ملايين شخص، ضربة مباشرة من إعصار كبير منذ أكثر من قرن. وتذبذبت قوة ميلتون بين الفئتين الرابعة والخامسة عند اقترابها، ولكن بغض النظر عن الاختلاف في سرعات الرياح، قال المركز الوطني للأعاصير إنها ستكون عاصفة كبيرة وخطيرة للغاية عندما يصل مركزها إلى اليابسة في وقت متأخر من يوم الأربعاء أو في وقت مبكر من يوم الخميس.

فتح الملاجئ

ومن المقرر إغلاق الجسور الرئيسية حول خليج تامبا، كما تم فتح الملاجئ العامة لاستقبال النازحين. وفي مقاطعة هيلزبورو، حيث تقع مدينة تامبا، حث شريف مقاطعة هيلزبورو تشاد كرونيستر السكان في مقطع فيديو على فيسبوك على الانتهاء من خططهم: «رسالتي بسيطة. نحن نقترب من اللحظة الأخيرة. إذا كنت بحاجة إلى مكان آمن لأي سبب من الأسباب، فإن الوقت المناسب للقيام بذلك هو الآن».

صفارات الإنذار

وفي مؤتمر صحفي في تالاهاسي، وصف حاكم الولاية رون دي سانتيس نشر مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك 9000 من أفراد الحرس الوطني من فلوريدا وولايات أخرى؛ وأكثر من 50 ألف عامل مرافق من مناطق بعيدة مثل كاليفورنيا؛ وسيارات دورية على الطرق السريعة مزودة بصافرات إنذار لمرافقة شاحنات البنزين لتجديد الإمدادات حتى يتمكن الناس من ملء خزاناتهم قبل الإخلاء.

وذكر مركز الأعاصير أن ميلتون كان مركزه على بعد حوالي 230 ميلاً (365 كيلومترًا) جنوب غرب تامبا .

موجة مياه

وقبل أسبوعين، جلبت موجة هيلين حوالي 5 أقدام من المياه إلى الحي، ولا تزال شوارعها مليئة بالأثاث الغارق في المياه والجدران الجافة الممزقة والحطام الآخر.

وتستهدف ميلتون مجتمعات لا تزال تعاني بعد أسبوعين من إعصار هيلين الذي غمر الشوارع والمنازل في غرب فلوريدا خلال مسيرته المدمرة التي خلفت ما لا يقل عن 230 قتيلا في جميع أنحاء الجنوب.

وفي العديد من الأماكن على طول الساحل، سارعت البلديات لجمع والتخلص من الحطام قبل أن تتسبب رياح ميلتون وعاصفة المد - التي من المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى 12 قدمًا (3.6 مترًا) في خليج تامبا وما يصل إلى 15 قدمًا (4.5 مترًا) في الجنوب، بين ساراسوتا وفورت مايرز - في رميها وتفاقم أي ضرر.

وبدأت الأمطار الغزيرة في الانتشار عبر أجزاء من جنوب فلوريدا، ومن المتوقع أن تتدهور الظروف طوال اليوم، وفقًا للمركز.

المسار الدقيق

ومن المتوقع أن يحتفظ إعصار ميلتون بقوة الإعصار أثناء عبوره وسط فلوريدا يوم الخميس باتجاه المحيط الأطلسي.

وظل المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد، ولكن اعتبارًا من صباح الأربعاء، من المتوقع أن يصل مركز الإعصار ميلتون إلى اليابسة في مكان ما حول خليج تامبا. ومن المتوقع أن يحدث أعلى ارتفاع للعاصفة في موقع وصول الإعصار وإلى الجنوب منه، وفقًا لمركز الأعاصير. وقالت ساندرا تابفومانيي، رئيسة إدارة الطوارئ في مقاطعة ساراسوتا، إن 11 ملجأ طوارئ مفتوح هناك وأن الحيوانات الأليفة مرحب بها. وحذرت من أن هذا سيكون «كارثة شديدة» للمقاطعة، وحثت الأشخاص الذين يعيشون على القوارب وفي المنازل المتنقلة والمصنعة على المغادرة: «نحن لا نريدكم أن تبقوا في هذه الهياكل. لن يتصرفوا بشكل جيد في هذه العاصفة مع الرياح العاتية».

كما حذرت تابفومانيي الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المسطحات المائية من المغادرة على الفور. فقد شهدت تلك المناطق فيضانات بسبب إعصار ديبي العام الماضي وفي عام 2022 بسبب إعصار إيان. وحذرت من أن ارتفاع المياه سينتقل من الشاطئ إلى الأنهار والخلجان «على مسار أقل مقاومة».

أصدرت السلطات أوامر إخلاء إلزامية في 11 مقاطعة في فلوريدا يبلغ مجموع سكانها حوالي 5.9 ملايين شخص.