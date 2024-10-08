مقاطع فيديو تظهر إصابات مباشرة ودمار جراء إطلاق حزب الله أكثر من 100 صاروخ باتجاه حيفا

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد فيديو، تظهر حجم الآثار التي تركتها الصواريخ التي أطلقها "حزب الله"، قبل قليل، بإتجاه مدينة حيفا.

وكان الاعلام الحربي في "حزب الله" قد أعلن، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 8-10-2024، مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة".