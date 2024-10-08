انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد فيديو، تظهر حجم الآثار التي تركتها الصواريخ التي أطلقها "حزب الله"، قبل قليل، بإتجاه مدينة حيفا.
وكان الاعلام الحربي في "حزب الله" قد أعلن، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 8-10-2024، مدينة حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقاطع فيديو تظهر إصابات مباشرة ودمار جراء إطلاق حزب الله أكثر من 100 صاروخ باتجاه حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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