عمدة حيفا: إصابة مبنى في منطقة خليج حيفا وطلبنا إخلاء المصانع الكيميائية لكننا لم نتلق أي رد

أكد عمدة مدينة حيفا، "إصابة مبنى في منطقة خليج حيفا"، لافتا ال انه "طلبنا إخلاء المصانع الكيميائية في خليج حيفا لكننا لم نتلق أي رد".

وشدد على "اننا نحتاج إلى موازنات لتعزيز الحماية للأحياء السكنية القديمة في حيفا".