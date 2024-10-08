أكد عمدة مدينة حيفا، "إصابة مبنى في منطقة خليج حيفا"، لافتا ال انه "طلبنا إخلاء المصانع الكيميائية في خليج حيفا لكننا لم نتلق أي رد".
وشدد على "اننا نحتاج إلى موازنات لتعزيز الحماية للأحياء السكنية القديمة في حيفا".
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة حيفا: إصابة مبنى في منطقة خليج حيفا وطلبنا إخلاء المصانع الكيميائية لكننا لم نتلق أي رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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