شكرا لقرائتكم خبر عن حيوان كوالا يتجول في محطة قطارات في استراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام حيوان الكوالا بزيارة غير متوقعة لمحطة قطارات في استراليا، مما دفع الشرطة لبدء عملية وجيزة، حسبما ذكرت وكالة النقل الحكومية في ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء.

وأظهرت صورة نشرتها الوكالة حيوان كوالا يتجول على رصيف قطارات بمحطة كاسولا بالقرب من سيدني في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية. جولة بمفرده

قالت الوكالة في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "على الرغم من أن حيوان الكوالا قام بجولة بمفرده في المحطة، قام أحد الحراس بإخطار مركز السيطرة الأمني، وتم مطالبة القطارات القادمة بالإبطاء لدى المرور عبر المنطقة".

وأضافت "من خلال توجيه بعض من رجال شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، تمكن حيوان الكوالا من العودة إلى الأدغال بصورة آمنة".

ويذكر أن حكومة نيو ساوث ويلز استثمرت الملايين في مشاريع الحفاظ على البيئة بهدف مضاعفة أعداد الكوالا في الولاية بحلول 2050.

