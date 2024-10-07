أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في تصريح له من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الأردن لا يتدخل بالشأن اللبناني بل يدعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون بما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية".

كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي من عين التينة: الأردن لا يتدخل بالشأن اللبناني بل يدعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون بما يتعلق بانتخاب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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