لافروف عن إمكانية السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ غربية لضرب عمق روسيا لعب بالنار

لفت وزير الخارجيّة الرّوسيّة ​سيرغي لافروف​، في مقابلة مع مجلّة "نيوزويك" الأميركيّة، إلى أنّه "تجري مناقشة إمكانيّة السّماح للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة باستخدام الصّواريخ الغربيّة بعيدة المدى، لضرب عمق روسيا. مثل هذا اللّعب بالنّار يمكن أن تكون له عواقب خطيرة"، مشدّدًا على أنّه "كما قال الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، سنتّخذ القرارات المناسبة انطلاقًا من فهمنا للتّهديدات الّتي يشكّلها الغرب. استخلصوا الاستنتاجات بأنفسكم".

يُشار إلى أنّه لم يتمّ اتخاذ أي قرار، بخصوص استخدام الأسلحة الأميركيّة لشنّ ضربات في عمق روسيا، خلال اللّقاء بين وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن والرّئيس الأوركاني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم 11 أيلول الماضي.