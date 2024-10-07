تزامنا مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة تزامنا مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى معلومات تشير إلى أن حركة حماس تحاول ترميم بنيتها العسكرية، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن عن خسائره البشرية في الحرب الدائرة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، بينما ارتفع عدد قتلى تلك الحرب من الفلسطينيين في القطاع إلى نحو 42 ألف قتيل.

وكشفت مصادر فلسطينية عن مقتل 3 فلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية مساء الأحد استهدف منزلا بمخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في القطاع، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 3 قتلى، بينهم طفلة وامرأة، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، وأنها ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين بين ركام المنزل المدمر.

أشارت مصادر طبية إلى مقتل 68 شخصا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر 2023، واستتبعت حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة إن إسرائيل أصابت أكثر من 40 ألف هدف في القطاع خلال العام المنصرم، واكتشفت 4700 فتحة نفق ودمرت ألف موقع لإطلاق الصواريخ.

وأضاف أن 726 جنديا إسرائيليا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن بين هؤلاء، قتل 380 في الحملة العسكرية التي بدأت في ذلك اليوم و346 في القتال داخل غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر 2023.

وبلغ عدد الجنود المصابين 4576 منذ ذلك التاريخ، كما قتل 56 جنديا نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت قوات الفرقة 162 الليلة الماضية العمل في منطقة جباليا بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في الميدان التي دلت على وجود مسلحين وبنى عسكرية في المنطقة إلى جانب محاولات لترميم بنى عسكرية من قبل حماس".

وأضاف: "لقد استكملت الفرق القتالية للوائي 401 و460 تطويق المنطقة لتواصل القوات العمل في المنطقة".

ونقل مراسلنا عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الفرقة 162 واللواءان 401 و460 تواصل العمل في منطقة جباليا ضد البنى التحتية العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عشرات الأهداف بينها بنى تحتية ومنصات لإطلاق الصواريخ في منطقة جباليا.

في الأثناء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف عملياته شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكر مراسلنا.