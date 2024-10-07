مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعرب عن قلقه إزاء التداعيات العسكرية المستمرة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في بيان عن قلقه العميق إزاء التداعيات العسكرية المستمرة في قطاع غزة خلال الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة.

وأضافت الأوتشا أن الظروف الإنسانية في غزة متدهورة للغاية، مع حرمان السكان من الرعاية الصحية و الغذاء و الكهرباء والمساعدات الإنسانية، كما تعرّض الأطفال لخسارة عام دراسي كامل.

وفي الضفة الغربية شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا في استخدام القوة المميتة وعنف المستوطنين، وتهجير الأسر الفلسطينية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.

وأكدت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا ضرورة الإفراج عن الرهائن الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، داعية إلى احترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة على الانتهاكات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط