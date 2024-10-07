"سرايا القدس": تفجير عبوتَين ناسفتَين في جرافتَين عسكريتَين صهيونيتَين في مخيم نور شمس

ذكرت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرّافة عسكريّة صهيونيّة من نوع "D9"، في مخيم نور شمس- محور دوار الشهيد سيف ابو لبدة، وعبوة "المجد 1" شديدة الانفجار معدّة مسبقًا، في جرّافة عسكريّة صهيونيّة في مخيم نور شمس- محور شارع نابلس، محقّقين إصابات مباشرة".

وأشارت إلى أنّهم "تمكّنوا أيضًا من استهداف قنّاصة الاحتلال المتواجدة في أحراش مخيم نور شمس، محقّقين إصابة مباشرة"، لافتةً إلى أنّ "مقاتلينا يخوضون كذلك اشتباكات ضارية مع قوّات العدو الصّهيوني في مخيم نور شمس من محاور عدّة، ضدّ القوّات المُقتحمة وآليّاتة العسكريّة، بكلّ قوّة واقتدار".