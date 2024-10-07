شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. إلغاء الرحلات الجوية من الساعة 9 مساء اليوم حتى 6 صباح غد والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الإيرانية

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد من الساعة 9 ليلًا بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة 6 صباح غد الاثنين.وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلن في تصريح لمهر، الغاء الرحلات الجوية في جميع مطارات إيران من الساعة 9 ليلًا بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة 6 من صباح غد الاثنين.

استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.