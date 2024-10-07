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إيران.. إلغاء الرحلات الجوية من الساعة 9 مساء اليوم حتى 6 صباح غد

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د ب أ - طهران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد من الساعة 9 ليلًا بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة 6 صباح غد الاثنين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلن في تصريح لمهر، الغاء الرحلات الجوية في جميع مطارات إيران من الساعة 9 ليلًا بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة 6 من صباح غد الاثنين.

العلاقات الإيرانية

استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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