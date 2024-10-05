مسئول بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يطالب بزيادة التمويل لإغاثة لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الدكتور حسام فيصل، رئيس قسم الصحة الإقليمية والكوارث والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم السبت، الجهات المانحة بزيادة حجم التمويل بشكل فوري لإغاثة ضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان.

وقال فيصل ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم السبت إن أعداد الضحايا في لبنان مستمر في الارتفاع مع استمرار القصف الاسرائيلي، مبينا أن القطاع الصحي اللبناني تأثر بشكل كبير جراء هذا القصف؛ فما يزيد عن 40 مستشفى توقف عن العمل بسبب الأعمال العدائية الأخيرة.

وأضاف أن أطقم الصليب الأحمر اللبناني تعمل وسط أوضاع خطيرة وتواجه تحديات كبيرة من أجل الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة جراء القصف وإغاثة المصابين، مشيرا إلى أن حجم الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية يفوق بكثير الموارد المتوفرة حاليا.

وأوضح فيصل، أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قام بدعم الصليب الأحمر اللبناني بسيارات إسعاف إضافية، جزء منها وصل جوا مساء الليلة الماضية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية طارئة.