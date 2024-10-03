عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يُنذر سكان الضاحية الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - أنذر جيش الاحتلال الاسرائيلي مُنذ لحظات سكان الضاحية الجنوبية، وحدد السكان المتواجدون في المباني المحددة على الخريطتيْن الواقعيْن في حي برج البراجنة، جنوب لبنان.

ووجه جيش الاحتلال رسالته الاتية: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

وفي سياق متصل تم رصد دفعة صاروخية واسعة النطاق من لبنان ملى تجهة إحيفا ومحيطها بإسرائيل، ولم يتم الاعلان عن اي معلومات من الجانب الاسرائيلي حتى الان بحدوث اي اصابات مباشرة.

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وفي سياق أخر

أعلن حزب الله عن مسؤليته بـ استهداف قوة مشاة إسرائيلية معادية متسللة، بعبوة “سجيل”، في منطقة جبانة بلدة يارون، جنوب لبنان.

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، ولدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 3-10-2024 عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.