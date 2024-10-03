وزير العدل الياباني: إلغاء عقوبة الإعدام لن يكون مناسبًا مع استمرار الجرائم الشنيعة

اعتبر وزير العدل الياباني الجديد هيديكي ماكيهارا، بعد يوم من تعيينه من جانب رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، أنّه "سيكون من غير المناسب إلغاء" عقوبة الإعدام، مع استمرار وقوع "جرائم شنيعة".

وتعهّد أن يكون "حذرًا" عند اتخاذ قرار الحكم على شخص ما بالإعدام، وفقًا لموقع "نيبون تيليفيجن".

وتُعدّ اليابان والولايات المتّحدة الأميركيّة الدّولتَين الوحيدتَين في مجموعة السّبع، اللّتين ما زالتا تطبّقان عقوبة الإعدام، الّتي تحظى بدعم شعبي قوي في اليابان.

والأسبوع الماضي، أعلنت محكمة إقليميّة يابانيّة براءة إيواو هاكامادا (88 عامًا)، من جريمة قتل رباعيّة اتُهم بالضلوع فيها، وأمضى 46 عامًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصّادر بحقّه. وقضت المحكمة بأنّ المحقّقين تلاعبوا بالأدلّة.

يُذكر أنّ آخر عمليّة إعدام في البلاد نُفّذت في تمّوز 2022، بحقّ رجل قَتل سبعة أشخاص في حادث دهس بشاحنة وطعن في منطقة أكيهابارا للإلكترونيّات الشّهيرة في طوكيو عام 2008.