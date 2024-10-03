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روسيا تعلن تدمير 113 مسيّرة أوكرانية

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موسكو - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية اعتراض وإسقاط 113 مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات خلال الليل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، أحبطنا محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

حرب روسيا وأوكرانيا

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 113 طائرة مسيرة أوكرانية منها 73 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.
كما أن منها 25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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